QUI LE PAROLE DI DE LAURENTIIS

, presidente del CONI, è intervenuto rilasciando alcuneche nei giorni scorsi aveva tirato in ballo la discussione legata alla legge Bossi-Fini e all'acquisto di giocatori extracomunitari. Il patron del Napoli aveva attribuito proprio al CONI buona parte delle responsabilità per la situazione difficoltosa legata agli extracomunitari in rosa.Il presidente del CONIa margine dell'incontro con la Nazionale Under 19 campione d'Europa: "Onestamente sono da una parte sorpreso, dall'altra dispiaciuto per queste dichiarazioni per tre motivi. Il primo: lui è un amico,se aveva questa opinione da esprimere visto che ci conosciamo da una vita e ci saremmo parlati. Il secondo motivo - ha aggiunto Malagò - è perché al riguardoesprimendo questa istanza e si erano trovati tutti i presupposti per risolvere questo eventuale problema. Terzo motivo:. Sono le Federazioni che fanno una richiesta sul numero degli extracomunitari - ha concluso Malagò - poi il sistema sportivo adotta un provvedimento di giunta e consiglio nazionale che rientra nell'ambito di quella che è una legge di Stato della Bossi-Fini".