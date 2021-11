), in partnership con Chiliz, azienda leader nell’industria blockchain applicata allo sport e all’intrattenimento,Oltre 1.3 milioni di utenti da 167 paesi utilizzano Socios.com per interagire con la propria squadra del cuore attraverso i Fan Token, vedendosi premiati e riconosciuti per la loro passione. I Fan Token sono asset digitali, creati sulla blockchain Chiliz, che forniscono ai possessori diritto di voto in decisioni vincolanti, premi VIP, promozioni esclusive, funzionalità in realtà aumentata, giochi e competizioni.Inoltre, i tifosi hanno l’opportunità di misurarsi con tanti appassionati di tutto il mondo e competere in giochi, quiz e challenge dedicati, con l’obiettivo di concorrere in speciali classifiche e vincere premi indimenticabili. Gli utenti potranno accedere a contenuti esclusivi e funzionalità in realtà aumentata come la ‘Token Hunt’. Recentemente, Socios.com ha anche iniziato ad offrire ai possessori di Fan Token la possibilità di vincere NFTs della propria squadra del cuore.Attraverso la partnership, che coinvolge tutte le Nazionali Azzurre, la FIGC punta infatti a sostenere la crescita complessiva del sistema calcistico italiano. In base all’accordo tra FIGC e Chiliz, inoltre,, a conferma della crescita dell’interesse delle competizioni femminili organizzate dalla Federcalcio.Quella italiana è la terza Federazione nazionale che entra a far parte del roster di Socios.com, seguendo le orme di AFA (Argentina) e FPF (Portogallo). Socios.com ha stretto accordi anche con oltre 100 organizzazioni sportive di primo livello, tra cui numerosi Club di Serie A comee, all’estero,. Oltre al calcio, il network di Socios.com abbraccia diversi sport come UFC, Formula 1, NBA e altri Club leader in NHL, esports e cricket. Socios.com è una piattaforma direct-to-consumer che utilizza la tecnologia blockchain per fornire alle organizzazioni sportive più importanti al mondo, uno strumento che consenta loro di coinvolgere e monetizzare audience globali. L’azienda ha piani di espansione di grande ambizione e pianifica il lancio di Fan Token in mercati strategici di tutto il mondo. Recentemente, Socios.com ha aperto nuovi HQ a Madrid, Istanbul, San Paolo e Buenos Aires. Presto, nuove sedi saranno inaugurate in Italia e Nord America."Questa partnership – dichiara– rappresenta un altro importante tassello per dare continuità al progetto di sviluppo del calcio italiano perché, oltre ad ampliare le modalità di relazione con i nostri tifosi, ci consentirà di investire nuove risorse in due asset fondamentali come l’impiantistica e i vivai. In un’ottica di rinnovamento e di stabilità progettuale, lavoriamo per sostenere, attraverso un fondo ad hoc, la ristrutturazione e la realizzazione di piccoli impianti in grado di far crescere il calcio giovanile. Il nostro obiettivo è sviluppare l’intero movimento, dalla base al vertice della piramide"."L’Italia - dichiara- è uno dei giganti del calcio, sinonimo di passione, determinazione e gloria sportiva. Siamo orgogliosi e felici di accogliere i Campioni d’Europa tra i nostri partner e lavoreremo per dare a tutti i tifosi Azzurri nel mondo la possibilità di interagire con la propria nazionale, vedendosi premiati come mai prima d’ora".