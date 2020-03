Il noto team italiano lancia la propria sfida ai club del massimo campionato italiano e ai loro team eSports con, una serie di triangolari che metterà di fronte alcuni tra i migliori gamer italiani. Si parte il 24 marzo con, un triangolare che vedrà impegnatiIl comunicato:Durante un periodo di inattività che si sta protraendo ormai da settimane, (EA Sports ha messo in standby ogni competizione ndr), Mkers lancia la sfida alle divisioni esport dei Club di serie A. Il titolo è sicuramente provocatorio e richiama il capolavoro letteraio anni 90 di Chuck Palahniuk, dove le regole per i partecipanti del Club erano poche e semplici, dove alla base c'era la competizione tra due sfidanti. Ora "Tyler Durden" veste la maglia Mkers e lancia la sfida a tutti i Club di serie A per vedere se sono all'altezza. Si inizia martedì 24 Marzo, con un triangolare tra Fiorentina, Lazio e naturalmente Mkers. I primi player che "combatteranno" sono Prinsipe, Giovhy (Fio) e Fabioulus (Laz) e chissà se altri entreranno nel club.