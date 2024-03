Filippo Galli a CM: 'Locatelli? Perfetto per De Zerbi. Criticato perché coraggioso'

"Parlare di Manuelper me è sempre un grande piacere, è un bravo ragazzo a cui sono legato" esordisce così Filippo Galli che conosce bene il centrocampista classe 1998 della. Infatti, Galli è stato il responsabile del settore giovanile del Milan nel periodo in cui Manuel vestiva la maglia rossonera. Un racconto tra i ricordi del passato e uno sguardo al futuro con quellache stando alle ultime notizie di oggi lo sta corteggiando nell'intervista che segue.“Era certamente un giocatore differente da quello che vediamo oggi. Spiccava per qualità, capacità di vedere linee di passaggio che altri non vedevano. Poteva interpretare ogni ruolo a centrocampo: da play a mezz’ala a trequartista. Poteva inseguire l’uomo nell’ultimo passaggio ed andare a rete. Questo era il suo bagaglio tecnico. Oggi è un giocatore più votato alla fase di contenimento, ovviamente la sua caratteristica è sempre sapere giocare la palla e vedere il gioco e questo lo aiuta quando è la squadra a dover impostare. È cresciuto molto in fase difensiva quindi in aggressività, capacità di chiudere le linee di passaggio, facendo cosi da schermo davanti alla linea difensiva”.