Una vita al, tra campo, panchina e soprattutto talenti.ne ha allenati tanti, di giovani e di promesse. Probabilmente, nessuno gli ha rubato il cuore comeA Calciomercato.com, ha raccontato in esclusiva gli anni rossoneri e il percorso di maturazione del principale obiettivo di mercato della"Non c'è un vero e proprio ricordo specifico. Ogni volta c'è la bellezza di vederlo giocare, crescere. Lo guardo e vale sempre la pena. Forse il momento più bello è stato la firma sul contratto da professionista: potete immaginare la sua felicità, come quella di ogni ragazzo"."Un momento nostro, non privato ma comunque difficile da spiegare..."