Spiegare ai lettori dicosa sia ilsarebbe come spiegare agli appassionati di tattiche militari cosa siano i soldatini, quindi soprassediamo. Non soprassediamo invece su un gustoso libro sull’argomento, da poco uscito:, scritto dae dato alle stampe dal melangolo (che va scritto così, mi raccomando, con l’iniziale minuscola) lo scorso 26 agosto (126 pp., 10 euro)., a prescindere dal grado di confidenza col gioco. Perché se i subbuteisti di vaglia troveranno una puntualissima disamina storica e tecnica del Subbuteo, chi anche solo abbia dato qualche colpo di unghia in gioventù (è il caso di chi sta redigendo questa breve recensione) verrà inghiottito ino. Perché da un lato, come scrive Dellachà nelle battute iniziali, “Javier Marías ha scritto che il calcio è un recupero settimanale dell’infanzia. Se avesse ragione, parlando di Subbuteo l’affermazione dovrebbe essere doppiamente vera” (p. 8).Ma dall’altro l’autore è assai bravo, anche in virtù di una scrittura rigorosa e di un’ironia affilata, a tenersi sempre: uno tra tutti, l’esaltazione di un gioco antico e slow contro la frenesia dei(dei quali l’autore fa semmai un’onesta e intelligente lode).(e proprio sulla serietà dell’approccio al gioco, in età prima infantile e poi adulta, l’autore dedica uno dei passaggi più illuminanti del libro). Ma stavamo parlando dell’ironia, che l’autore dissemina con un’amabile finta svagatezza. Come ad esempio a p. 69, dove leggiamo:, o meglio di vita giocata sul panno verde. Come a ricordarci che non stiamo leggendo nulla di astratto, bensì qualcosa che ha una declinazione vera, viva, vivida (se così non fosse, non si sarebbe mai arrivati a episodi di giocatori che, fuor di metafora, mangiano il pallone da Subbuteo dopo una sconfitta: non invento nulla, ce lo racconta Dellachà nel libro, pp. 59-60)., sul dialogo tra le generazioni (sia in senso genealogico che in senso personale, ossia come dialettica tra le varie età di una medesima vita), e sulle attività che si basano sulla cosiddetta automotivazione, o motivazione estrinseca. Sulle attività, cioè, che consumano il proprio senso nel solo essere svolte, nella passione con cui vi si dedica. Mica poco, in un’epoca in cui sembra vietato fare qualcosa che non produca un guadagno economico, sociale o almeno psicologico.di Claudio Bagnasco (autore di Runningsofia. Filosofia della corsa)