. Un'etichetta che negli ultimi mesi è stata richiamata di continuo, specie dopo il tentativo di costituire unaeuropea per club abortita nel giro di 72 ore. Viene richiamata perché si ritiene che quel fallimento del calcio d'élite sia stato per converso, appunto, un trionfo del calcio del popolo. Ma viene menzionata in modo ironico anche dal versante opposto, da chi la superlega avrebbe voluto realizzarla e adesso ritiene che essa sia fallita non per affermazione di un'anima popolare del calcio ma piuttosto per l'affermazione di poteri calcistici contrapposti. Una polemica che promette di durare ancora per molto. E che tutto sommato, fino a che si mantiene nel campo dell'ironia, è anche simpatica da seguire.. Un calcio particolare, che politicamente si colloca a sinistra e fa dell'antifascismo e dell'antirazzismo valori fondamentali. Di questo calcio parla un, non nuovissimo (edizione del 2019, prefazione di Andrea Ferreri) ma meritevole di essere recuperato e riproposto., da nord a sud del paese, ma con puntate anche all'estero dato che, con l'aiuto di altri autori (. Si parte dalla Sicilia con l'esperienza dele si compie l'ultima tappa incon la, che prende il nome dal rimpianto settimanale satirico nato a fine anni Ottanta come supplemento del quotidiano l'Unità e poi andato autonomamente in edicola fino a metà degli anni Novanta. E fra i due estremi si trova una grande varietà di esperienze: daa Napoli all', daal celeberrimo, dallaall'. E molte altre esperienze di squadre che nella maggior parte dei casi si tengono lontane dai campionati federali e sono nate negli Anni Dieci. Con l'eccezione della, nata nel primo decennio di questo secolo come reazione all'indignazione provocata da Calciopoli.Il lavoro di, che, si basa soprattutto su interviste coi referenti delle varie esperienze locali. Se ne ricava un collage molto ricco sull'idea di calcio come impegno sociale, ma fatto anche di storie di vita molto interessanti. Libro da non perdere.