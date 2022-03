. Nella giornata di oggi le squadre presenti nelsi sono contese gli ultimi quattro posti per le Final Eight del 12 e 13 aprile, dove ad attenderle ci sarannoLa prima a strappare il pass per la Fase finale è stata ladi. Il player viola riesce a ribaltare il 2-1 dell’andata imponendosi per 2-0 nel match ritorno contro il player del, considerato tra i favoriti per la vittoria del torneo (già secondo classificato nella scorsa edizione).Dopo le difficoltà vissute nel corso della Regular Season con una sola vittoria in otto partite,grazie alla grande reazione di. Il team neroverde supera l’dinel primo match di giornata e riesce a ripetersi anche contro ilNel scontro tutto emiliano, Figu7rinho batte per 5-2e conquista un posto tra i migliori otto.Ilsi mette alle spalle il blackout visto nella giornata del Winner Bracket e accede alle Final Eight:. Al player scaligero non riesce la doppia impresa e si arrende dopo aver sconfitto ildel campione in caricanel primo turno del Loser Bracket.A completare il quadro delle migliori otto c’è l’di. Il diciottenne ha la meglio sullo, rappresentato da Raffaele “DressingPoem514” Del Prete, prima del match decisivo contro l’. Il player nerazzurro, reduce dall’eliminazione ai rigori contro la Sampdoria Esports, subisce le skill di Hartixel ed esce sconfitto dal doppio confronto.Domani i sorteggi determineranno gli accoppiamenti delle Final Eight: tra poche settimane anche la seconda edizione della eSerie A arriverà al suo epilogo.