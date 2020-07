Playoff di Serie C, si parte con la final eight. Questa sera in campo, in gara secca, otto squadre, tra le quali Juventus Under 23 e Bari, solo una, alla fine del viaggio, raggiungerà Reggina, Vicenza e Monza in Serie B. In questo turno, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avranno accesso alla Final Four le squadre definite 'teste di serie' (Bari, Carrarese, Reggiana e Carpi). Le semifinali sono in programma il 17 e la finalissima il 22. Dalle semifinali in poi in caso di parità al 90esimo si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.



Oggi, ore 20.45

Reggiana-Potenza 0-0





Oggi, ore 20.30

Carpi-Novara 0-0





Oggi, ore 20.30

Bari-Ternana 0-0





Oggi, ore 20.30

Carrarese-Juve U23 0-0