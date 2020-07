Proseguono senza sosta i playoff di Serie C, che sono entrati nella fase più calda dopo le partite di ieri sera. Le qualificate alle Final Eight sono:. Le sfide sono in programma per il 13 luglio, con le semifinali che si terranno il 17 e la finalissima il 22.Delle squadre arrivate tra le otto finaliste ce n'è sicuramente una chepiù di tutte le altre. Si tratta ovviamente della Juventus U23, che dopo una stagione di apprendistato in Serie C ha già dimostrato di. Dopo la vittoria della Coppa Italia, infatti, è arrivato un altro successo ai playoff, contro una squadra temibile come il. Un 2-0 a netto quello dei giovani talenti bianconeri cheAnzi, ora la Juve U23in un finale di stagione che, a modo suo,I bianconeri si troveranno di fronte un avversario ostico come la, che avrà dalla sua il favore del fattore campo. Una sfida certamente affascinante, contro una squadra che da anni rappresenta una delle eccellenze della categoria., secondo miglior attacco del Girone alle spalle dell'inarrivabile Monza, con la coppia formata dache spaventa non poco. D'altro canto la Carrarese ha anche dimostrato di poter essere particolarmente vulnerabile con. Insomma, tutto sembra indicare che quella tra Juve e Carrarese sarà una sfida scoppiettante e dal grande fascino, con la Serie B a fare capolino sullo sfondo.Come detto, il prossimo turno si disputerà il 13 luglio in gara secca, con l'ingresso in campo delle seconde classificate dei rispettivi gironi. Di seguito gli accoppiamenti sanciti dalle urne: