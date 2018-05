Cresce l'attesa per la finale di Champions League, che il 26 maggio a Kiev metterà di fronte Real Madrid e Liverpool, e come ogni anno scattano i problemi logistici per i tifosi: prezzo dei voli alle stelle (oltre 600 euro) ed esaurite soluzioni dirette (quelle con scalo possono durare fino a 36 ore), ma soprattutto caro alberghi e pochi posti rimasti a disposizione. Indignati i tifosi di Blancos e Reds ma non solo, anche la gente di Kiev è rimasta toccata e allora è scattata l'iniziativa di solidarietà: su Facebook è nata la pagina "Kyiv FREE couch for football fans 26/05/2018", una pagina che conta già oltre 6000 membri e che mette in contatto i tifosi di Real e Liverpool con abitanti locali disposti ad ospitarli gratis per l'occasione.