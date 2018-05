La terza Champions League consecutiva è vicina, o almeno è così che la pensano gli scommettitori. Fiducia altissima per il Real Madrid in vista della finale di sabato sera a Kiev, contro il Liverpool. Il 70% delle giocate piazzate su Microgame è andato sul segno «1» dei Blancos, favoriti anche in tabellone, a 2,70. Sarebbe il terzo successo consecutivo contro i Reds (gli ultimi due incroci risalgono alla stagione 2014/2015), che rispondono a quota 3,10 ma con solo il 18% delle preferenze. Poco più indietro il segno «X» al 90’, che si gioca a 3,75 e ha totalizzato il 12% delle scelte. Di fronte ci sarà il capocannoniere - Cristiano Ronaldo - contro l’attacco più prolifico della competizione. Il duello tra CR7 e il tridente formato da Salah, Firmino e Mané accende anche le quote sui gol: la prima rete è prevista nei primi 15’ minuti (a 2,70), mentre nelle scommesse sul risultato esatto vanno forte il 3-1 (a 15,00) e l’1-3 (22,00), i due punteggi più scelti con il 12% e l’11% delle scommesse. Caldissima anche la quota per il 4-2 a favore di Zidane, a 35,00 (10% delle giocate), mentre la possibilità che i tempi regolamentari si chiudano a reti inviolate è data a 16,50.