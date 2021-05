Manchester City e Chelsea sono pronte a sfidarsi per conquistare la Champions League. Una contesa tutta inglese che vedrà protagonisti gli attaccanti delle due squadre. Proprio per questo gli occhi saranno puntati su Sergio Aguero, già sicuro di lasciare la squadra di Guardiola e pronto a congedarsi con un ultimo regalo; una sua rete a sbloccare la partita più importante dell’intera stagione, per i betting analyst, vale 5,50 volte la posta. Attenzione, poi, all’altro attaccante, il brasiliano Gabriel Jesus in quota a 6,50 mentre una rete di Sterling o di Gundogan a sbloccare la partita vale 7 volte la posta. Sul fronte Chelsea, invece, sono diversi gli uomini che potrebbero trovare la via della rete: su tutti Tammy Abraham e Olivier Giroud con un gol di uno dei due ad aprire le marcature in quota a 8. Dietro di loro c’è poi Timo Werner, a 9, mentre un gol di uno dei due talenti Havertz e Pulisic, capaci di fare male anche nel ruolo di trequartista, si gioca a 10.