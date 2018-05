Sabato 26 maggio 2018, in diretta, in esclusiva e in alta definizione su Canale 5 e Premium Sport HD, sarà trasmessa alle ore 20.45 la finale della Uefa Champions League 2017/2018 “Real Madrid-Liverpool”.



Teatro che ospiterà la sessantatreesima finale della più importante competizione europea per club sarà l’NSC Olimpiyskiy di Kiev.



Da una parte i blancos di Cristiano Ronaldo, che puntano alla terza vittoria consecutiva per frantumare ogni record, dall’altra i reds di Momo Salah, che si presentano all’ultimo atto con il miglior attacco della competizione, 40 gol. Una sfida tra fenomeni che, come di consueto, sarà anticipata da un’altra esibizione da pelle d’oca: quella di Dua Lipa, nuova stella del pop mondiale a cui sarà affidata la cerimonia in programma prima del fischio d’inizio.



Su Premium Sport l’avvicinamento al match comincerà alle ore 19.30 con “Premium Champions”, lo studio condotto da Sandro Sabatini ed Eleonora Boi e con, ospiti, Arrigo Sacchi, Ciro Ferrara, Marco Amelia e Graziano Cesari. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Aldo Serena, mentre gli inviati saranno Francesca Benvenuti, Claudio Raimondi e Daniele Miceli. Nel post partita commenti e interviste ai protagonisti, anche su Canale 5.