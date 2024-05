: allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, gli uomini dell'ex tecnico del Genoa Alexanderhannoe hanno festeggiato per la terza volta dopo che il secondo successo era arrivato nel 1914, centodieci anni fa. Più in generale, l'USG non vinceva nulla a livello nazionale dal 1935, anno dell'11esimo campionato belga.Decisiva la rete nel recupero del primo tempo del giapponese, mentre gli assalti dell'Anversa campione di Belgio in carica non hanno sortito effetti nemmeno con l'ingresso di, attaccante franco-nigeriano accostato all'Inter, nel finale.

Il pensiero di Blessin è andato alla moglie, che è rimastache l'ha colpita nel luglio del 2023. Hln.be scrive che il tecnico è, arrivata da Stoccarda, dove abita. E' stata proprio la donna a rilasciare queste dichiarazioni: "È stata una stagione difficile per noi, ma volevamo andare oltre perché quando ti arrendi... Sapeva che non sarebbe stato facile per me arrivare qui, è dura. Vorrei scendere e festeggiare con lui, è tutto molto emozionante, anche perché è il suo primo trofeo. Se lo merita lui così come se lo merita tutta la squadra".