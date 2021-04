In Inghilterra è già tempo di assegnare il primo trofeo della stagione. Oggi pomeriggio alle 17.30 a Londra, stadio di Wembley, va in scena la finale di Coppa di Lega tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Tottenham, appena rimasto privo di Josè Mourinho, esonerato la scorsa settimana, con Ryan Mason in panchina. Situazioni ben diverse per i due club, entrambi coinvolti dal progetto Superlega, poi abbandonato: per i Citizens la conquista della Premier League è vicinissima e la possibilità di vincere la Champions è intatta, grazie alla qualificazione alle semifinali, ma il tecnico catalano vuole il primo trofeo stagionale; per gli Spurs invece la stagione è fallimentare, con l'eliminazione dalla Europa League e il quarto posto in Premier ormai lontano, ma la vittoria di oggi consentirebbe di strappare il pass europeo per la prossima annata.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Fernandinho, de Bruyne; Mahrez, Sterling, Foden.



TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Winks, Hojbjerg, Lo Celso; Lucas, Kane, Son.​



h 17.30 Wembley: Masnchester City-Tottenham 0-0 LIVE





LA CRONACA:



1'- Il match comincia.