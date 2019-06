Ultimo atto dell'Europeo Under 21: alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine si gioca la finale tra Spagna e Germania, rivincita della sfida del 2017 che vide i tedeschi uscire vincitori. La Spagna arriva dal sonoro 4-1 in rimonta alla Francia, la Germania dal 4-2 alla Romania.



h. 20.45 Spagna U21 - Germania U21 - diretta in chiaro su Rai 2, in streaming su Rai Play.



PROBABILI FORMAZIONI



Spagna (4-2-3-1): Sivera; Martin, Vallejo, Nunez, Firpo; Fabian Ruiz, Roca; Dani Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal. All. De La Fuente.



Germania (4-3-3): Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; M. Eggestein, Neuhaus, Dahoud; Oztunali, Waldschmidt, Amiri. All. Kuntz.