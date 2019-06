Tutto è pronto per il momento decisivo. la finale degli Europei Under 21, disputati in Italia ma senza più la squadra Azzurra, che non è riuscita a superare il primo turno: alle ore 20.45 Spagna e Germania si affrontano per il titolo di campioni d'Europa di categoria presso la cornice della Dacia Arena di Udine, dopo avere rispettivamente eliminato Francia e Romania nelle semifinali. ​I campioni uscenti contro la Rojita che, dopo l’esordio da incubo contro l’Italia, ha ingranato la giusta marcia fino a raggiungere l'epilogo della competizione. La Germania del ct Kuntz punta su Amiri e Waldschmidt, che ha realizzato ben 7 reti ed è andato a segno in tutte e quattro le partite disputate finora, mentre la Spagna di de la Fuente punta su Fabian Ruiz del Napoli e Ceballos del Real Madrid.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La Germania ha vinto l’ultimo precedente con la Spagna (1-0, proprio nell’ultima finale degli Europei Under 21), ma in precedenza era rimasta a secco quattro volte contro la Rojita. Spagna reduce da tre vittorie consecutive, mentre la Germania resta invece imbattuta in questo Europeo, nel quale vanta il miglior attacco (14 gol). La Spagna ha vinto 4 volte l’Europeo Under 21, la Germania solo 2 (incluso l’ultimo).





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Unai Nunez, Vallejo, Junior Firpo; Roca, Fabian Ruiz; Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal.



GERMANIA (4-3-3): Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; Serdar, Eggestein, Dahoud; Oztunali, Waldschimdt, Amiri.





h 20.45 Dacia Arena, Udine: Spagna-Germania 1-0 - 8' Fabian Ruiz (S) LIVE





LA CRONACA:



8' - GOL DELLA SPAGNA, FABIAN RUIZ! Magnifico sinistro da fuori da parte del centrocampista del Napoli, che trafigge Nubel dopo aver calciato dai 25 metri.



1' - Inizia il match.