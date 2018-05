Si sta avvicinando la 47esima edizione, ottava con la formula attuale, della finale di Europa League. Mercoledì a Lione si troveranno di fronte il Marsiglia e l’Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno vinto due volte (2009-10 e 2011-12), mentre i francesi sono alla ricerca della prima vittoria dopo aver perso 2 finali (1998-99 e 2003-04). L’ultima edizione è stata vinta dal Manchester United, dopo che per tre anni il Siviglia ha dominato la scena. La squadra di Diego Simeone parte con i favori del pronostico: la vittoria dei Colchoneros nei 90 minuti di gioco è quotata a 1,65 da Better, il pareggio è a 3,60, il successo per i ragazzi di Rudi Garcia vale 6 volte la posta giocata. Tante opzioni di gioco oltre ai classici Gol e NoGol, Under e Over, saranno a disposizioni le scommesse multiple come la Combo e la Tricombo con cui è possibile scegliere un unico evento su cui effettuare 2 o 3 pronostici insieme, o i 26 esiti del risultato esatto. Il ripetersi dello stesso risultato della passata edizione, cioè 2-0 del Manchester Utd sull'Ajax, è quotato a 6,00 per l’Atletico Madrid e a 29,00 per il Marsiglia.