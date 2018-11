L'assalto dei tifosi del River Plate al pullman del Boca Juniors e che ha costretto la Conmebol a non far disputare la finale di ritorno della Copa Libertadores potrebbe costare davvero caro ai Millionarios. Oggi la federazione sudamericana si riunirà (alle 10 ora argentina) per decidere l'eventuale giorno in cui recuperare la partita, ma la decisione sarà sub-judice perchè sulla testa del River pende un grave procedimento disciplinare.



APERTO UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - La Conmebol ha infatti ufficializzato di "aver aperto un processo discliplinare d'ufficio contro il Club Atletico River Plate per gli incidenti occorsi lo scorso 24 novembre in occasione della gara di ritorno della finale contro il Boca Juniors. L'apertura del processo è stata notificata al River che ha 24 ore di tempo per replicare e presentare le prove a sua discolpa".



RISCHIO SCONFITTA A TAVOLINO - Il rischio più grande è che il River Plate sia punito per responsabilità oggettiva. In questo caso la penalità più importante potrebbe essere proprio la sconfitta a tavolino che consegnerebbe la Copa Libertadores al Boca Juniors dopo il 2-2 dell'andata alla Bombonera. La richiesta del 3-0 a tavolino era stata avanzata anche dal presidente del Boca nell'immediato post-gara. Per un capitolo finale che lascerebbe l'amaro in bocca per tutti gli appassionati argentini e del calcio sudamericano che aspettavano con grandi aspettative il SuperClasico e la SuperFinal