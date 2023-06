Equilibrio totale. La finale d'andata dei playoff di Serie Bche ha pareggiato su calcio di rigore nei minuti di recupero (dopo che Cheddira ne aveva sbagliato uno nei tempi regolamentari). Tra due giorni le squadre si affronteranno di nuovo al San Nicola per la gara decisiva.- Cosa dice il regolamento? Se dovessero pareggiare anche al ritorno non ci saranno né supplementari, né calci di rigore.. La squadra di Mignani ha due risultati su tre per salire in Serie A, l'unico risultato che garantirebbe la promozione al Cagliari, invece, è la vittoria.