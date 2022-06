La resa dei conti, con l'ultimo appuntamento della stagione calcistica italiana 2021/2022.allo stadio Renzo Barbera disold out per l'occasione con più di 35mila spettatori presenti, si deciderà la quarta squadra promossa intra i rosanero di Silvioe ildi MassimoSi riparte dallo 0-1 dell'andata in favore dei siciliani grazie al gol di Roberto Floriano: cammino durato oltre un mese quello dei playoff, utili a decretareAl termine delle due partite, in caso di parità di punteggio, la squadra vincitrice sarà quella con la miglior differenza reti, dato che i gol in trasferta non valgono doppio. In caso di ulteriore parità, sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti e, se necessari, i calci di rigore.Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. All. Baldini.Donnarumma; Germano, Valentini, Pelagatti, Curcio; Jelenic, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. All. Oddo