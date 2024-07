Finalissima 2025: nazionali partecipanti e data, la sfida tra campioni d'Europa e del Sudamerica

Getty Images

sono ormai arrivate al loro atto conclusivo. In attesa di conoscere le vincitrici delle due competizioni, volgiamo lo sguardo all'estate 2025, che vede di nuovo in programmaCome nel 2022,con questo trofeo in palio.- Al termine di Europei e Copa America si conosceranno le partecipanti alla prossima edizione della Finalissima. A rappresentare l'Europa saràmentre dall'altra parte saràProprio l'Argentina è campione in carica della competizione, in cui nel 2022 sconfisse l'Italia per 3-0.

- Saràche prima del 2022 era stata giocata nel 1993 (vinta sempre dall'Argentina) e nel 1985 (vinta dalla Francia). Ma quando si giocherà? La data esatta non è ancora stata resa nota. Nel 2022 si giocò l'1 giugno. Anche il luogo non si conosce ancora, ma potrebbe essere in Sudamerica per motivi di alternanza, dopo che nel 2022 si giocò in Inghilterra, a Wembley.Partita: Finalissima 2025 - Inghilterra/Spagna - Argentina/ColombiaData e orario: ancora da stabilire

Stadio: ancora da stabilire