La Serie A è pronta a sbarcare in Cina? Sembrerebbe proprio di sì, alla luce delle rivelazioni fatte dal prestigioso quotidiano economico Financial Times circa l'incontro che gli esponenti del nostro governo avranno nelle prossime ore col presidente della Repubblica Popolare Xi Jinping e alcune delle personalità politiche più rappresentativi del paese asiatico. Tra queste figura il vice-ministro Shen Haixiong, capo di televisione con un pubblico potenziale di oltre un miliardo e mezzo di persone e col quale si discuterà della commercializzazione dei diritti tv del nostro campo.



Ma, secondo il Financial Times, nell'ambito del possibile accordo con la FIGC, è al vaglio l'opzione di far disputare alcune delle partite più importanti in calendario nel prossimo triennio direttamente in Cina. Un tentativo quasi disperato di restituire al nostro calcio l'appeal di un tempo e colmare il gap creatosi con le altre realtà europee, Premier League su tutte. Dopo le esperienze di Lippi e Cannavaro nel Paese del Sol Levante e l'avvento di Suning come proprietario dell'Inter e l'ingresso di capitali cinesi in Infront (advisor della Lega Serie A), la Cina è pronta a piazzare un altro colpo per provare a essere il motore trainante del calcio italiano. Con eventuali conseguenze tutte da definire, considerando l'infelice precedente di Barcellona-Girona, prima fissata a Miami e poi cancellata, e la ricaduta di una scelta di questo tipo sui tifosi.