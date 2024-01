E’ stato protagonista di uno degli intrighi più appassionanti della prima metà di questa finestra invernale di mercato. E’ stato sondato prima dal Torino, alla ricerca di un nuovo esterno sinistro per il sistema di gioco di Ivan Juric, è stato ripetutamente ad un passo dal trasferimento nel campionato francese e nell’Olympique Marsiglia allenato da Gennaro Gattuso e alla fine a spuntarla per lui è stato il Sassuolo. Come riporta il comunicato ufficiale del club emiliano, Josh Doig è un nuovo calciatore neroverde e lascia l’Hellas Verona dopo una stagione e mezza, con un bottino di 36 presenze e 2 reti. Si tratta di un acquisto a titolo definitivo, chiuso per circa 6 milioni di euro più bonus.



IL VERONA PERDE I PEZZI - Il Marsiglia, che aveva raggiunto da una decina di giorni un’intesa di massima per una cifra leggermente inferiore col club gialloblù e che aveva concordato i termini dell’eventuale contratto pure col giocatore, ha dovuto registrare l’improvvisa e brusca frenata da parte dell’Hellas una volta palesatosi il Sassuolo, che nel frattempo stava definendo con la Roma la risoluzione del prestito fino a giugno dell’esterno uruguaiano Matias Vina, prossimo al passaggio al Flamengo. Si tratta della quinta cessione pesante del Verona in questa sessione, dopo quelle di Filippo Terracciano al Milan, di Isak Hien all’Atalanta, di Marco Faraoni alla Fiorentina e di Cyril Ngonge al Napoli. Senza dimenticare quella di Martin Hongla al Granada e la prossima partenza di Thomas Henry in direzione Palermo.



LE MOSSE GIALLOBLU' - Con l’arrivo di Josh Doig, il Sassuolo colma dunque il vuoto lasciato dall’imminente addio di Vina e riempie soprattutto una casella che nelle ultime settimane era stata occupata da Alessio Viti, costretto a lasciare la sua tradizionale posizione di difensore centrale per disimpegnarsi come esterno basso a sinistra nella difesa a quattro utilizzata da mister Alessio Dionisi. Dal punto di vista tattico, l’approdo del giocatore scozzese arrivato in Italia dopo l’esperienza all’Hibernian non modifica nulla e regala al tecnico neroverde un calciatore che spicca per dinamismo e facilità di corsa e che nel corso della sua avventura a Verona è molto migliorato sotto l’aspetto difensivo. Per quanto riguarda invece la società veneta, è imminente l'ufficializzazione dell'arrivo del terzino sinistro portoghese classe '99 Ruben Vinagre, che arriva in prestito gratuito dallo Sporting Lisbona dopo aver interrotto anticipatamente la sua esperienza tra le fila dell'Hull City.