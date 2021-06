Si è tenuto oggi a Sassuolo il tanto atteso incontro tra i dirigenti diper parlare di. E come previsto, la trattativa è partita da quelle basi ormai impostate da tempo dopo mesi di contatti e abboccamenti: il Sassuolo chiede almeno quaranta milioni, ha dato l'ok per l'inserimento dinell'operazione, valuta con attenzione la richiesta della Juve di impostare un affare in- C'è una volontà chiara da parte del Sassuolo: fare in modo che la contropartita tecnica sia rappresentata da Radu. Non c'è però solo il giovane centrale fra leda inserire nella trattativa. Il Sassuolo sta valutando anche. Tre carte sul tavolo, solo una sarà inserita nell'operazione. E al di là della scelta, nonostante le idee chiare del Sassuolo, il tema resta anche quello della valutazione da assegnare alla contropartita in questa operazione.- L'incontro è stato importante e filtra ottimismo da entrambe le parti, l'appuntamento di oggi sottolinea una volta di più il fatto che tutti vogliano giungere a una fumata bianca nonostante la concorrenza dall'estero che vede Borussia Dortmund e Arsenal su tutte provare a guastare la festa. Primo summit positivo, non ancora decisivo, perché le parti si riaggiorneranno, senza fretta, nei prossimi giorni e con ogni probabilità sarà necessario farlo più volte.