Markuu Kanerva, ct della Finlandia, commenta al sito Uefa in conferenza stampa la sconfitta con il Belgio e la probabile eliminazione ai gironi di Euro 2020: "Sono molto orgoglioso dell'etica del lavoro che i miei giocatori hanno mostrato oggi. Avete visto la qualità del Belgio, ma sono estremamente orgoglioso del modo in cui i miei giocatori hanno combattuto. Abbiamo anche creato un paio di occasioni e siamo stati un po' sfortunati con il primo gol, sono dispiaciuto che non siamo riusciti a ottenere un punto. Ora abbiamo poche, pochissime possibilità di passare il turno, ma sono orgoglioso della nostra prestazione nel torneo. Abbiamo dimostrato di poter giocare questo torneo. Dobbiamo continuare a crescere e ci sono molte aree in cui dobbiamo migliorare, come ad esempio eliminare semplici errori nel nostro gioco. Il nostro obiettivo è crescere e stiamo lavorando duramente per migliorare. La Danimarca? Ha mostrato una grande forza mentale e hanno meritato il secondo posto. Sono orgoglioso di aver concluso davanti alla Russia nel torneo e non so quante persone pensavano che saremmo arrivati ​​all'ultima partita con la possibilità di passare il turno".