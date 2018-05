Intervistato da Sky Sport, Stefano Fiore,ha parlato della sfida fra Lazio e Inter: "Inter e Lazio sono meritevoli di giocarsi questa partita anche all’ultima giornata perché hanno fatto un campionato, soprattutto nella prima parte, eccellente che addirittura le doveva vedere quasi lottare per il titolo perché se andiamo a vedere gli scontri diretti l’Inter ha fatto il bilancio migliore di tutte. Se esiste una giustizia suprema dovrebbe andare la Lazio però l’Inter ha fatto delle cose belle ed è giusto che si giochi questa partita che è aperta a tutti i risultati. La chiave secondo me sarà la fascia destra dell’Inter con Joao Cancelo e Antonio Candreva da una parte e Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe sfruttare gli spazi lasciati dal portoghese. De Vrij? Se fossi stato nei suoi panni avrei giocato sicuramente, non ho nessun dubbio che lui faccia il professionista esemplare; da allenatore però probabilmente avrei fatto la scelta di non farlo giocare".