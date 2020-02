Romelu Lukaku sta facendo ricredere tutti a suoi di gol, anche Fiorello, che da Sanremo fa un passo indietro sul centravanti belga, che aveva accolto con scetticismo.



“Devo fare mea culpa, quando l’Inter prese Lukaku fui tra quelli che storsero il naso, dicevo no, no, Lukaku no! A volte bisogna riconoscere gli errori, Lukaku sta facendo cose incredibili”.