Come già spiegato nei giorni scorsi, non c’è nesssuno problema per il trasferimento di Dodò alla Fiorentina: dopo che il giocatore è rimasto per giorni a Milano, a causa di alcuni problemi in casa viola, adesso la trattativa sembra essersi finalmente sbloccata. Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport il terzino destro nella giornata di domani sosterrà le visite mediche con la Fiorentina, da capire se verranno svolte a Firenze o a Roma.



La trattativa si è sbloccata nelle ultime ore tanto che il giocatore ha pubblicato anche l’ultimo saluto alla sua ex squadra tramite i propri canali social. Resterà soltanto da capire se il brasiliano raggiungerà immediatamente il resto del gruppo a Moena oppure se si aggregherà a partire dalla seconda parte del ritiro in Austria, resta il fatto che comunque in poche ore Dodò diventerà finalemente un giocatore della Fiorentina.