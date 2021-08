Fiorentina ferma al palo. Questa potrebbe essere la sintesi della partita di stamani contro il Montevarchi neopromosso in Serie C. I viola falliscono dunque l’appuntamento con la sesta vittoria su sei partite di precampionato, ma non sono mancati alcuni segnali, sia positivi sia negativi.



SAN PIETRO – Dentro i giocatori che non hanno giocato ieri contro l’Espanyol: in porta Terracciano, Pezzella e Dalle Mura da centrali (altra rumorosa panchina per Milenkovic), Terzic e Lirola da terzini. Benassi, Pulgar e Maleh a centrocampo, Sottil, Kokorin e Gonzalez in attacco. Spazio dunque ai nazionali, e all’attesissimo Nico Gonzalez, tra i più positivi in un primo tempo che vede protagonista su tutti Terracciano, bravo ad evitare in almeno tre occasioni il clamoroso vantaggio ospite. Il caldo e la non completa assimilazione del credo tattico di Italiano fanno il resto, Fiorentina deludente all’intervallo.



CHE SFORTUNA – Nella ripresa entrano Gori, Ferrarini, Ranieri e soprattutto Castrovilli, e la musica cambia: ben tre i legni colpiti dai viola, dallo stesso Castrovilli su punizione, da Sottil e da Gonzalez, ma zero reti all’attivo in una mattinata abbastanza frustrante, visto e considerato che Kokorin, al momento il vice Vlahovic, non accenna a dare segni di “vita”, e che il gioco latita. Per quest’ultimo, c’è tempo, per il russo… chissà. Tra cinque giorni il Cosenza aprirà ufficialmente, sempre al Franchi, la stagione della nuova Fiorentina 2021-2022.