Bianco, Terzic, Dalle Mura e Maleh: sono questi i quattro profili che hanno ben figurato in ritiro e sui quali Italiano viole fare valutazioni approfondite, secondo il Corriere Fiorentino. Il primo ha brillato da regista in assenza di Pulgar, il secondo è alla terza stagione in viola dopo due in prestito all'Empoli, il terzo è reduce dall'esperienza in B a Reggio Calabria e il quarto ha trascinato il Venezia in Serie A. Castrovilli, da poco rientrato, ha trovato una concorrenza importante.