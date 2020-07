Nove gare, dieci con quella di stasera, e poi Iachini saprà quale sarà il suo destino. Questo è quello che fa sapere ufficialmente la Fiorentina, ma l’impressione è che una decisione verrà presa ben prima del 2 agosto, come si legge su La Nazione. I motivi sono semplici: si suppone che la Fiorentina non debba salvarsi all’ultima giornata come accaduto nello scorso campionato, e quindi ci saranno giorni utili per parlare dell’eventuale sostituto senza altre preoccupazioni; inoltre, aspettare agosto vorrebbe dire accogliere il nuovo Mister ad appena un mese e mezzo dal via al campionato 2020-2021 .