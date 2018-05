L’ultimo nome per la fascia è Bernard, giocatore dello Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il brasiliano sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Il calciatore è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a parametro zero: su di lui, nel mesi scorsi, si era mosso il Milan. Adesso ci provano i viola.