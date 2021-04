Focus sulla situazione (anche extra campo) di Bart Dragowski sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Se nel primo tempo di Verona la Fiorentina non si è trovata sotto nel punteggio, il merito è stato decisamente del portiere polacco, abile a raffica su Bessa, Lasagna e Lazovic. Dragowski ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Per questo, a fine campionato è previsto un incontro con l’agente del portiere che arriverà dagli States (dove vive) per parlare con la dirigenza del rinnovo. I rapporti sono ottimi.