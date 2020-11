Oggi la Fiorentina ritroverà come avversario quel Rodrigo De Paul, che dopo un lungo inseguimento, è ancora oggetto del desiderio degli uomini mercato viola. Nonostante le smentite di rito sull’interesse per l’argentino, è lui la pedina giusta sui cui puntare, e come scrive La Nazione non è escluso che a gennaio la Fiorentina non possa tornare alla carica bussando alla porta bianconera con molti denari.