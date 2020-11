Visti i problemi in zona gol fin qui mostrati, la Fiorentina potrebbe presentarsi al mercato di gennaio pronta a fare un investimento importante. Come riporta la Repubblica, i nomi che piacciono alla dirigenza viola sono ancora quelli di Milik e Piatek. Per il centravanti del Napoli, che in estate non si era voluto spostare, c'è lo scoglio della concorrenza, con Roma, Everton e Tottenham sulle sue tracce. Piatek, invece, potrebbe essere più abbordabile, visto che ha già dimostrato il gradimento verso la Fiorentina.