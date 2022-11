Con la ripresa degli allenamenti di ieri, la Fiorentina comincia a proiettarsi verso la ripresa del campionato, in particolare alla sfida casalinga contro il Monza. Ma se da punto di vista del campo sembrano andare per il verso giusto, dicembre è anche un mese caldo per quanto riguarda il calciomercato, ed in casa viola ci sarà da aspettarsi molto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione gran parte passerà dal mercato in uscita e dai posti che la dirigenza riuscirà a liberare: si perche come sottolineato dal quotidiano, prima di comprare servirà vendere.



Il primo destinato a lasciare Firenze sembra essere Pierluigi Gollini: con Italiano non è scattato il giusto feeling e le due pessime prestazioni in Coppa contro Il Basaksheir non lo hanno certo aiutato a cambiare la situazione. Per lui si parla di un ritorno a Bergamo, per poi aspettare giugno e trovarsi un’altra sistemazione. In difesa resta in dubbio la posizione di Luca Ranieri che, nel caso arrivasse un quarto centrale di livello, potrebbe davvero lasciare: la Salernitana potrebbe accoglierlo.



Anche a centrocampo servirà valutare qualche situazione. Se Zurkowski ha ormai chiesto la cessione da qualche settimana, servirà che qualcun altro esca per far spazio anche a Castrovilli. Un altro indiziato è Maleh, che però dovrebbe lasciare la Fiorentina soltanto temporaneamente con la formula del prestito: il marocchino è fortemente seguito dal Bologna. In uscita anche Benassi che, non essendo iscritto all’interno delle liste, non ha potuto giocare e adesso a gennaio potrebbe davvero ricongiungersi con l’amico Domenico Berardi: per lui infatti si è fatto vivo il Sassuolo, ma solo nelle prossime settimane si capirà quali sono le reali intenzioni delle parti. La Fiorentina sicuramente non opporrà resistenza, anzi proverà a fare di tutto per accontentare il classe ‘94.