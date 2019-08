Un'estate di voci che si sono rincorse ma con la pietra tombale della società sulla possibilità che Federico Chiesa possa andare via: è la ricostruzione dell'estate calda del giocatore fatta dal Corriere dello Sport. In realtà non c'è mai stata una dichiarazione pubblica del giocatore sull'eventuale volontà di andarsene se non quella trapelata di voler rispettare il contratto fino al 2022. Tra le voci del pre-accordo con la Juve e l'inserimento dell'Inter il silenzio del giocatore non ha avuto incrinature. Ma il club non ha voluto fissare nessun appuntamento con il giocatore in questa fase nonostante fosse emersa la volontà di un rinnovo fino al 2024 a 3 milioni l'anno, proprio per non creare spiragli in cui inserirsi ad altri club. L'appuntamento eventualmente è rimandato alla fine della sessione di mercato, con la maglia viola addosso. Chiesa per ora rimane il punto di riferimento e il leader del progetto viola.