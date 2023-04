“Mi hanno detto che ci sono ragazzi delle giovanili molto bravi ma non avendoli ancora visti non mi spingo in giudizi. Sicuramente li aiuterò, anche se non so se avranno bisogno dei miei consigli”Partiamo proprio da qui, da una fraselo scorso gennaio alla sua conferenza stampa di presentazione. La risposta è per chi gli chiedeva del giovane Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 della Primavera della Fiorentina che porta su di sé grandi aspettative. Quello che in pochi sanno è che il riferimento conteneva (e forse in misura maggiore) un altro ragazzo delle giovanili viola:Perché la Fiorentina è convinta di avere in casa due portieri fenomenali in vista del futuro, e se su Martinelli ci sono grandi aspettative, su Vannucchi ce ne sono forse ancora di più vista la sua straordinaria precocità. Parliamo dicon una stazza colossale (sfiora i 2 metri d’altezza) e dal potenziale purissimo. E non è quindi un caso che Italiano abbia deciso di convocarlo per la gara con l’Inter viste le assenze di Sirigu e dello stesso Martinelli (impegnato con la Primavera).Vannucchi nei pulcini del Lido di Camaiore- Talento ancora da esprimere ma che è già finito sotto gli occhi di tanti addetti ai lavori. Vannucchi ha iniziato a parare i primi palloni nel Lido di Camaiore, dove già era straordinariamente alto nella categoria ‘Pulcini’, per poi passare alla Fiorentina dove ha rapidissimamente bruciato le tappe. Già nel giro delle selezioni giovanili della nazionale (ha già esordito nell’Under 17), su di lui, che lo aveva probabilmente visto all’opera in Francia con l’Under 15 azzurra. Vannucchi, però, ha scelto di rimanere in viola dove gioca con continuità nelle selezioni Under 17 e Under 18 nonostante l’età. E, spesso, è stato chiamato anche dallo stesso Aquilani nella Primavera.Curiosità: a curare i suoi interessi è la, la stessa agenzia di procuratori che gestisce Luis Alberto. Il baby portiere viola ha firmato a inizio marzo il suo primo contratto da professionista proprio con la Fiorentina siglando unIn quei giorni, è arrivata anche la prima convocazione con la Fiorentina dei grandi nella gara con la Cremonese. Sabato alle 18:00 sarà a San Siro a 16 anni appena compiuti. Il futuro per questo ragazzo sembra radioso