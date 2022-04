Questo pomeriggio il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, durante il consueto appuntamento settimanale con il Fiorentina Weekly, ha analizzato i punti chiave della sfida di domenica prossima contro il Napoli di Luciano Spalletti: dalla situazione degli infortunati ai dubbi di formazione. Questo un estratto delle sue parole:



“I ragazzi so io come motivarli: siamo sempre concentrati, bisogna per forza arrivare determinati e motivati. Il gruppo lo motivo grazie alla concentrazione: è sempre difficile mantenerla in tutte le domeniche. Non si deve avere superficialità; non li lascio mai da soli. Poche volte non abbiamo approcciato bene.



Il tecnico ha poi fatto il punto sulle assenze: “Alvaro Odriozola e Jack Bonaventura non saranno disponibili: hanno avuto due brutti infortuni. Dei fastidi che ti limitano in ogni movimento. Mancherà anche Lucas in cabina di regia ma chi lo sostituirà sarà pronto: Amrabat non è la prima volta che ricopre quella posizione di campo. L’attacco? Cabral è in netto miglioramento: nelle ultime settimane ha dimostrato di essere cresciuto molto. Con l’Empoli si è sciolto da ansie e timori. Abbiamo lui e Piatek, anche se Krystof ha ancora qualche fastidio alla caviglia”.