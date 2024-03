Fiorentina, a New York i funerali di Barone. I figli in coro: 'Papà è immortale'

Questa mattina New York City, segnatamente il quartiere di Brooklyn, ha salutato per l'ultima volta Joe Barone. Si sono infatti tenuti oggi oltreoceano i funerali del compianto dirigente nella St. Stephen Church ad una cerimonia a cui hanno partecipato i familiari, gli amici e i colleghi di Barone. Presenti, ovviamente, i quattro figli, che hanno voluto prendere parola dal pulpito per ricordare il caro papà. I vari interventi raccolti da firenzeviola.it.



COMMOZIONE - "Papà, sarai per sempre il mio compagno di ballo. Prometti di esserci da lassù per tutti i passi che dovremo fare. Noi ti promettiamo di non dimenticarti mai. Io baderò a Giuseppe Tommaso (il nipote, ndr) ogni giorno. Farò a mamma un cappuccino ogni mattina, come facevi tu, e ballerò con lei", le parole toccanti della figlia Gabriella.



IL PRIMOGENITO - Estremamente emozionante anche il discorso di Pietro, il primogenito: "Si dice che si muore due volte. La prima quando spiri, la seconda quando qualcuno pronuncia per ultimo il tuo nome. Se è così, mio papà è immortale"