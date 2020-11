Alberto Gilardino, ex attaccante della Fiorentina, parla a Brivido Sportivo, ricordando i suoi momenti in viola, con Prandelli, tornato sulla panchina dei toscani: “Prandelli è un ottimo allenatore: sono certo che saprà valorizzare la rosa. Prandelli e Iachini? Stimo entrambi e sono contento di aver lavorato con tutti e due, con Cesare ci ho lavorato di più e sono più legato mentre con Iachini solo uno, ma entrambi mi hanno lasciato tanto dal punto di vista umano. Prandelli a Parma mi ha costruito sia a livello tattico che fisico, nella Fiorentina mi ha consacrato”.



SU PRANDELLI - “C’è sempre stata tanta stima lavorativa fra me e Prandelli, questo ci ha legato tanto. Il calciatore riesce a fare le fortune dell’allenatore se quest’ultimo è bravo a valorizzarlo. La notte di Anfield e il gol alla Juve sotto la Fiesole sono due ricordi che rimarranno sempre impressi: è stato il miglior periodo della mia carriera”