Quando la posizione in classifica lo consentirà, Rocco Commisso infatti darà il via all’operazione-futuro. E per questo i punti sul tavolo del patron viola sono molteplici. Si va dalla possibilità di inserire nella piramide del club la figura di un direttore tecnico accanto al ds Pradè (Marcello Lippi è un candidato), alla necessità di scegliere in tempi brevi il nuovo allenatore (Gattuso, Simone Inzaghi, Cannavaro e De Zerbi sono sotto osservazione). Quindi riflettori puntati sulla campagna acquisti (e cessioni) con le situazioni relative ai rinnovi dei contratti. I rinnovi di Ribery, Vlahovic, Pezzella e Caceres sono da considerare un passo chiave prima di definire su quali nomi nuovi investire con maggiore forza. Così racconta La Nazione.