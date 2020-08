Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, oltre al nome di Armando Izzo del Torino la Fiorentina ha messo nel mirino il centrale classe '89 del Cagliari Luca Ceppitelli per completare il proprio reparto arretrato. In scadenza di contratto a giugno 2021 coi sardi, è lui il nome più caldo in queste ore.