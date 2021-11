La Nazione (Firenze) dà conto della chiusura alla cessione di Berardi da parte del Sassuolo, e contestualmente fa scalare Jonathan Ikoné del Lille in cima alla lista della Fiorentina per il ruolo di esterno nel mercato di gennaio. Quotazione intorno ai 18 milioni, affare non impossibile. Intanto, la pista Mayoral della Roma per l'attacco ha ripreso quota, mentre quella che porta ad Alvarez del River Plate è più i disparte. Sullo sfondo, le alternative Belotti per giugno e Scamacca, sempre a peso d'oro, dal Sassuolo.