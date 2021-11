Sembrava poter tornare contro il Milan, invece Bartlomiej Dragowski non è ancora tornato fra i convocati dopo l'infortunio rimediato a inizio ottobre. Il portiere polacco lavora per essere almeno chiamato da Italiano contro l'Empoli ed è tornato in gruppo, ma le sue condizioni suggeriscono ancora una certa prudenza: per lui niente partitelle in questo inizio di settimana. Continuano ad allenarsi a parte Pulgar e Kokorin, ormai entrambi con alle spalle più di un mese di stop.