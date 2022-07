Tra le società più attive sul fronte mercato, con 3 colpi già ufficializzati e un (Dodò) in fase di chiusura, adesso la Fiorentina dovrà fare i conti con gli esuberi. Adesso il diktat societario è chiaro: prima di ulteriori operazioni in entrata i viola dovranno fare i conti con i tanti esuberi in rosa. Secondo quanto riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport il direttore sportivo gigliato Daniele Pradè, che non ha seguito la squadra nel ritiro di Moena, è a Firenze per trovare una sistemazione ai tanti giocatori ormai ritenuti marginali al progetto.



I casi più spinosi sono quelli di Erick Pulgar e Bartlomiej Dragowski che, per prezzo del cartellino e costo dell’ingaggio, sono tra i più difficili da piazzare. Una cessione del primo diventa fondamentale in quanto libererebbe il posto da extracomunitario per tesserare Dodò, il secondo invece con l’arrivo di Gollini è ormai scalato infondo alle gerarchie del mister. Per il centrocampista nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti con il Cska Mosca e con il Corinthians, anche se fino ad ora ancora nessuno ha sferrato l’offensiva decisiva. Stessa situazione anche per Benassi, Kouame, Ranieri e Kokorin, ormai ufficialmente fuori dalle idee di Italiano e quindi pronti a partire.