Il Corriere Fiorentino lancia l'allarme: non c'è un reparto nella rosa di Italiano che sia a posto, a dieci giorni dall'inizio del campionato. In attacco Kokorin non convince come vice Vlahovic, che rimane bramato da Tottenham e Atletico Madrid, mentre a centrocampo per far approdare un regista servirebbe la partenza di uno tra Amrabat, Duncan e Maleh. La difesa, però, presenta i garbugli più intricati: Milenkovic è in partenza, Pezzella lo sembrava così come Lirola, ma sono ancora tutti e tre in rosa. E la Roma si avvicina...