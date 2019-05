Franco Moretti, agente del calciatore della Fiorentina - in prestito dal West Ham, riscatto a 9 milioni di euro - Edimilson Fernandes, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ViolaNews.com in merito al futuro del proprio assistito: "Il ragazzo è molto contento dell’esperienza con la Fiorentina, si è trovato molto bene, ed è molto felice di essere in Italia. Ancora è presto per parlare di futuro, anche perché Edimilson è completamente concentrato sul finale di stagione, visto che lo aspettano ancora due gare molto importanti. A fine campionato ci incontreremo con la società e l’allenatore e parleremo del futuro del ragazzo, cercando di percorrere la strada migliore per tutti. Con il nuovo allenatore Montella c’è stato fin da subito un buon rapporto, il ragazzo è molto felice".